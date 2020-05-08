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"Добродомик" собирает средства для блокадницы, которую избила сиделка

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Ветеран войны вернулась из больницы домой.

Днем в пятницу, 12 марта, благотворительная петербургская организация "Добродомик" открыла сбор средств для 98-летней блокадницы, которую жестоко избила сиделка. 

Ветеран войны вернулась домой, в однокомнатную квартиру, которая находится в ужасном состоянии. Волонтеры хотят сделать ремонт, приобрести кресло с саноборудованием, противопролежневый матрас и другие необходимые бытовые вещи. 

Пока госпитализировали после побоев потеряли слуховой аппарат, необходимы просто минимальные бытовые вещи... помогает только соседка, которая самой это даётся не просто...

отмечают в организации.

Напомним, что суд арестовал сиделку, жестоко избившую 98-летнюю блокадницу. Врачи обнаружили у пенсионерки черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга и ушибы.

Видео: vk.com/dobrodomik

Теги: ветеран войны, добродомик, избили блокадницу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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