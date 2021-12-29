Петербургский "Добродомик" собирает подарки для пожилых людей

Все желающие могут принести мягкие сладости без орехов, чай и кофе, средства по уходу за кожей и волосами и другие презенты.

Петербургский "Добродомик" запустил акцию к 23 февраля и 8 марта. Организация собирает подарки для бабушек и дедушек. Об этом сообщили на странице благотворительного фонда в "ВКонтакте".

Все желающие могут принести мягкие сладости без орехов, чай и кофе, средства по уходу за кожей и волосами, тапочки, носочки, перчатки, варежки, шарфы, шапки, открытки и другие презенты. Вещи и угощения нужно доставить в кафе "Добродомик" на улице Маршала Тухачевского, 23. Принимать подарки для пожилых людей будут с 10 утра до 17 часов дня. Акция продлится с 14 февраля по 4 марта. 23 февраля презенты вручат мужчинам, 8 марта - женщинам.

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Фото: Добродомик - благодарные обеды пенсионеры