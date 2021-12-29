Акция продолжается. Музей "Прорыв блокады Ленинграда" ждёт всех желающих.

Волонтеры Ленобласти помогают региональным музеям бороться со снегом. Ещё в декабре 2021 года культурные пространства с большими уличными территориями, например, музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда", крепости – Ивангородская и Копорье – обратились за помощью к волонтёрам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Чаще всего волонтеры работали на экспозиции "Танки прорыва", расположенной под открытым небом на территории музея "Прорыв блокады Ленинграда". Каждые выходные участники акции #снегубой, получив метлы и лопаты, боролись со снегом. Подарком за помощь стали бесплатные экскурсии.

В акции приняли участие не только индивидуальные посетители, но и "Волонтеры Победы Кировского района", Санкт-Петербургское отделение Волонтерской роты, студенты политехнического колледжа городского хозяйства и многие другие.

Акция продолжается. Музей "Прорыв блокады Ленинграда" ждёт всех желающих. Для этого активистам достаточно обратиться на кассу музея-панорамы "Прорыв" в рабочие дни музея, со вторника по воскресенье, с 10:00 до 14:00.

С 7 февраля в Мурино начал работать амбулаторный COVID-центр.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти