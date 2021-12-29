В Мурино начал работать амбулаторный COVID-центр

Помощь здесь могут получить взрослые с признаками ОРВИ.

В Мурино в здании бизнес-центра на улице Парковой, 1а, 8 февраля начал работать еще один "Амбулаторный COVID-Центр". Первый такой центр на прошлой неделе был открыт в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По данным Всеволожской больницы, за день медпомощь в центре получают более 300 жителей.

Работа "Амбулаторного COVID -Центра" в Мурино организована Токсовской больницей и Ленинградской областной клинической больницей. Помощь здесь могут получить взрослые с признаками ОРВИ. Им могут провести экспресс-тестирование на коронавирус, тут же можно оставить заявку на оформление больничного, при наличии показаний пройти осмотр и получить препараты для лечения. При этом открыть, продлить или закрыть больничный можно дистанционно по телефону единой службы 122 или на сайте Токсовской больницы.

Также в Мурино продолжают работу пять мобильных амбулаторий. Они расположены на пересечении проспекта Менделеева и улицы Шувалова, рядом с отделением на Воронцовском бульваре и около станции метро "Девяткино".

За прошлую неделю число заболевших коронавирусом и ОРВИ в Ленобласти выросло на 43%.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти