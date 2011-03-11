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Суд арестовал сиделку, жестоко избившую 98-летнюю блокадницу
Сегодня, 16:19
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kraratau27

Суд арестовал сиделку, жестоко избившую 98-летнюю блокадницу

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Женщина, которая угрожала старушке убийством, попросила избрать более мягкое наказание.

Красносельский районный суд отправил под стражу до 1 мая обвиняемую в избиении пенсионерки 49-летнюю сиделку. Об этом сообщили на канале "78.ru" 6 марта.

Обвиняемая в преступлении женщина вместе с адвокатом требовали суд избрать более мягкую меру пресечения. 

Сообщение о факте избиения поступило в полицию 1 марта. 63-летняя гражданка просила привлечь к ответственности 49-летнюю сиделку, которая, по словам обратившейся в правоохранительные органы женщины, избила ее 98-летнюю бабушку и угрожала убийством. 

Врачи обнаружили у пенсионерки черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга и ушибы. Сейчас блокадница находится в больнице, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее в Piter.tv сообщали, что конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе.

Фото: pixabay

Теги: блокадники, петербург, преступления, сиделка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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