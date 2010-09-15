Конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе

Местному жителю не понравилось, что водитель Renault Duster поставил машину на газоне, прямо у детской площадки.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта, который произошел на Афонской улице из-за неправильной парковки. Об этом сообщил "Мегаполис".

Местному жителю не понравилось, что водитель Renault Duster поставил машину на газоне, прямо у детской площадки. Он сфотографировал нарушителя и снял его на видео.

Через несколько дней конфликт получил продолжение. Во двор приехали незнакомцы на белом Mercedes-Benz и подкараулили мужчину, сделавшего замечание (в этот момент он гулял с собакой). После непродолжительной беседы началась драка. На помощь местному жителю пришли соседи. В общей сложности участниками потасовки стали шесть человек.

Во время противостояния незнакомцы применили газовый пистолет, а после сели в свой Mercedes-Benz и уехали в неизвестном направлении.

Момент драки попал на камеры видеонаблюдения. Одного из местных жителей госпитализировали с переломом костей черепа и раздробленной глазницей, ему предстоит операция. Еще один получил сотрясение мозга и ушибы.

По факту случившегося возбуждено дело по административной статье "Побои". Агрессоров быстро нашли и задержали. Спустя некоторое время их отпустили.

Ранее мы писали, что семеро подозреваемых в бою с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга отправились под стражу.

Фото: "Мегаполис"