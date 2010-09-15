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Конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе
Вчера, 7:25
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Alena_Zinovieva

Конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе

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Местному жителю не понравилось, что водитель  Renault Duster поставил машину на газоне, прямо у детской площадки.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта, который произошел на Афонской улице из-за неправильной парковки. Об этом сообщил "Мегаполис".

Местному жителю не понравилось, что водитель  Renault Duster поставил машину на газоне, прямо у детской площадки. Он сфотографировал нарушителя и снял его на видео.

Через несколько дней конфликт получил продолжение. Во двор приехали незнакомцы на белом Mercedes-Benz и подкараулили мужчину, сделавшего замечание (в этот момент он гулял с собакой). После непродолжительной беседы началась драка. На помощь местному жителю пришли соседи. В общей сложности участниками потасовки стали шесть человек.

Во время противостояния незнакомцы применили газовый пистолет, а после сели в свой Mercedes-Benz и  уехали в неизвестном направлении.

Момент драки попал на камеры видеонаблюдения. Одного из местных жителей госпитализировали с переломом костей черепа и раздробленной глазницей, ему предстоит операция. Еще один получил сотрясение мозга и ушибы.

По факту случившегося возбуждено дело по административной статье "Побои". Агрессоров быстро нашли и задержали. Спустя некоторое время их отпустили.

Ранее мы писали, что семеро подозреваемых в бою с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга отправились под стражу.

Фото: "Мегаполис"

Теги: драка, неправильная парковка, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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Аноним
Вчера 8:24

А почему отпустили?

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 9:57

Потому что сыночки "слуг народа" или карманы ломятся от заработанного "честным трудом"

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 11:03

Потому, что это Россия. Люди, знающие о собственной неприкасаемости будут парковаться где и как хотят, а простую челядь они будут наказывать и убивать 

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