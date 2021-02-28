В результате перестрелки один человек погиб, второго госпитализировали.

Семеро подозреваемых в бою с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга отправились под стражу. Об этом вечером 28 февраля рассказала пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по 105-й (убийство), 222-й (незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору), 213-й статьям УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Кроме того, следственно-оперативной группой проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия и множественное количество боеприпасов. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления пресс-служба СКР по Ленинградской области

В ночь на 26 февраля в одном из кафе в городе Шлиссельбург в Кировском районе Ленобласти произошла перестрелка, в результате которой убили 38-летнего мужчину. Еще один пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован.

В распоряжении Piter.TV – видео с места происшествия. Бой в духе 90-х устроили две вооруженные группировки. Одна поджидала другую на "стрелку", чтобы поговорить. Участники конфликта не смогли решить все мирным путем, началась драка, в ходе которой применили оружие.

Видео: Piter.tv