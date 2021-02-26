Бой с перестрелкой в духе 90-х в кафе в Шлиссельбурге попал на видео

Во время вооруженного конфликта убили 38-летнего мужчину.

В ночь на 26 февраля в одном из кафе в городе Шлиссельбург в Кировском районе Ленобласти произошла перестрелка, в результате которой убили 38-летнего мужчину. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Бой в духе 90-х устроили две вооруженные группировки. Одна поджидала другую на "стрелку", чтобы поговорить. Участники конфликта не смогли решить все мирным путем, началась драка, в ходе которой применили оружие.

В результате обстановка в кафе была практически уничтожена, убит мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство по сговору" и "Незаконный оборот оружия".

По некоторой информации, в кафе, в котором произошла потасовка, любили отдыхать спортсмены и фанаты ММА. Дело находится на контроле у Следственного комитета.

Видео: Piter.TV