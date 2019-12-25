В Шлиссельбурге во время перестрелки в кафе убили посетителя

Мужчина получил несколько огнестрельных ранений. Полученные травмы оказались смертельными.

В ночь на 26 февраля в одном из кафе в городе Шлиссельбург в Кировском районе Ленобласти произошла перестрелка, во время которой погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Началось все со словесного конфликта посетителей. В какой-то момент мужчины достали оружие и начали стрелять. Потерпевший получил несколько огнестрельных ранений. Полученные травмы оказались смертельными.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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