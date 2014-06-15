Драка студентов Военмеха из-за девушки закончилась стрельбой

В ходе конфликта никто не пострадал, однако пропали часы.

В четверг, 25 февраля, в полицию Петербурга обратился студент третьего курса Военмеха и обвинил своего однокурсника в краже часов за 5 тысяч рублей и травматического пистолета за 25 тысяч рублей. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В результате проверки стражам порядка стали известны обстоятельства, при которых пропали вещи. Оказалось, что 21-летний потерпевший не поделил с сокурсником девушку. На этой почве разгорелся конфликт. Первый раз молодые люди поругались 24 февраля, однако тогда ни к чему не пришли и назначили "стрелку" на 25 февраля. Местом разборок выбрали 1-ю Красноармейскую улицу, недалеко от вуза.

Молодые люди пришли на встречу с друзьями. Завязалась драка, в ходе которой потерпевший достал травмат и начал палить из него – благо никого не зацепил. Разозленные соперники отобрали у него пистолет и, по всей видимости, часы. Правда, правоохранители склоняются к мнению, что часы упали в снег во время драки.

Уголовное дело по статьям "Разбой" или "Грабеж" решили не возбуждать. Правоохранители планируют посетить общежитие Военмеха или место учебы студентов.

Ранее дебош пьяных пассажиров и драку с полицейскими на борту самолета сняли на видео.

Видео: Piter.TV