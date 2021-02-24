Пассажиры напали на оперативников в аэропорту Новосибирска.

Дебош пьяных пассажиров и драку с полицейскими на борту самолета сняли на видео. Ролик опубликован в социальной сети "Вконтакте" в паблике "Город Домодедово". В кадре представлена ситуация, которая была зафиксирована в аэропорту "Толмачево" на рейсе в Новосибирске утром 23 февраля. Самолет должен был вылететь в Москву.

Специалисты Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК на официальном сайте заявили, что в отношении нарушителей спокойствия возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в публичном оскорблении и применении насилия против представителей закона. Также дебоширы нецензурно выражались и оскорбляли других пассажиров.

Драка в самолете произошла при попытке полицейских доставить хулиганов в отделение. Оперативникам удалось надеть на дебоширов наручники и вывести из самолета.

В Новосибирске грабители отобрали у мужчины пакет с крупной суммой денег.

Видео: ВК/Город Домодедово