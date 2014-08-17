Следующая рабочая неделя в России будет короткой

Граждан страны будут отдыхать три дня подряд.

В России граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя, которая продлится с 27 по 30 апреля. Соответствующие данные приведены в национальном производственном календаре. Известно, что на следующей неделе работающее население получит всего четыре трудовых дня, после чего в течение трех суток будет отдыхать. Также власти установили, что 30 число является предпраздничным днем. В связи с этим условием рабочий день сокращается на один час.

Напомним, что 1 мая, россияне по традиции будут отмечать Праздник весны и труда.

