  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следующая рабочая неделя в России будет короткой
Сегодня, 8:25
168
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Граждан страны будут отдыхать три дня подряд.

В России граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя, которая продлится с 27 по 30 апреля. Соответствующие данные приведены в национальном производственном календаре. Известно, что на следующей неделе работающее население получит всего четыре трудовых дня, после чего в течение трех суток будет отдыхать. Также власти установили, что 30 число является предпраздничным днем. В связи с этим условием рабочий день сокращается на один час. 

Напомним, что 1 мая, россияне по традиции будут отмечать Праздник весны и труда.

Фото: pxhere.com

Теги: 1 мая, день весны и труда, праздничные дни, сокращенная рабочая неделя
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии