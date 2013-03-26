Появилось новое граффити на Лиговском проспекте

Как и в прошлые разы на рисунке изображен поп-ит, однако в ячейках написали слово "Россия". Автор работы неизвестен.

В субботу, 12 июня, на Лиговском, 138 появилось новое граффити. Как и в прошлые разы на рисунке изображен поп-ит, однако в ячейках написали слово "Россия". Автор работы неизвестен.

Как рассказали в группе "Арт-группа Явь" в социальной сети "Вконтакте", новая работа не их авторства. Они отметили, что "то, что будка стала жить своей жизнью - круто".

Напомним, первое изображение поп-ита появилось в воскресенье, 6 июня. Художники арт-группы "Явь" нарисовали антистресс-игрушку, где в ячейках написали слово "стресс". Работу быстро закрасили. Горожане стали жаловаться на пропаганду ценностей ЛГБТ.

Через несколько дней, 10 июня, "Явь" создала новое граффити в стиле "Россия для грустных". Они назвали этот рисунок "Скрепы".

Ранее мы писали, что на доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь