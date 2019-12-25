Арт-группа Явь создала новое граффити в стиле "Россия для грустных"

В этот раз работу сделали черно-белой.

Арт-группа Явь представила новую работу 10-го июня на месте закрашенной. Новое граффити на Лиговском, 138 назвали "Скрепы".

Как говорится "первый блин комом". Представляем истинный российский поп-ит. Россия для грустных. написали авторы.

Напомним, на прошлой неделе на этом же месте был стрит-арт "стресс" в цветах антистресс-игрушки поп-ит. Работу быстро закрасили. Горожане стали жаловаться на пропаганду ценностей ЛГБТ.

После этого Piter.TV вспомнил другие ситуации, когда в цветных предметах и рисунках находили пропаганду гомосексуализма.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь