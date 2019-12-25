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Арт-группа Явь создала новое граффити в стиле "Россия для грустных"
Сегодня, 11:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Арт-группа Явь создала новое граффити в стиле "Россия для грустных"

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В этот раз работу сделали черно-белой.

Арт-группа Явь представила новую работу 10-го июня на месте закрашенной. Новое граффити на Лиговском, 138 назвали "Скрепы". 

Как говорится "первый блин комом". Представляем истинный российский поп-ит. Россия для грустных.

написали авторы.

Напомним, на прошлой неделе на этом же месте был стрит-арт "стресс" в цветах антистресс-игрушки поп-ит. Работу быстро закрасили. Горожане стали жаловаться на пропаганду ценностей ЛГБТ. 

После этого Piter.TV вспомнил другие ситуации, когда в цветных предметах и рисунках находили пропаганду гомосексуализма. 

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь

Теги: арт-группа явь, граффити, стрит-арт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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