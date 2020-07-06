Радуга и маразм в Петербурге: как в цветных предметах и рисунках находили пропаганду гомосексуализма

Piter.TV вспомнил несколько таких историй и собрал их в один материал.

Не успела арт-группа "Явь" презентовать свою новую работу под названием "Стресс", как в ней нашли кощунственные отсылки к нетрадиционным отношениям. Поводом для этого оказалась расцветка изображенной на трансформаторной будке игрушке поп-ит – в типичном наборе цветов радуги не доставало синего, и на это тут же отреагировали некоторые местные жители. Жалоба дошла и до депутата Виталия Милонова, который немедленно назвал рисунок вандализмом, а их авторов – извращенцами.

Как рассказали в самой "Яви", они изобразили типичную игрушку, которая продаётся в таких цветах везде.

Мы нарисовали классический поп-ит, который продается на Озоне, и получили заявления о пропаганде гомосексуализма. Милонов уже тут как тут, а мы содомиты, извращенцы и развратники. арт-группа "Явь"

Стоит заметить, что на радужном флаге ЛГБТ отсутствует полоска голубого цвета, тогда как на поп-ите голубой цвет есть. Следовательно, буйная реакция неспокойных петербуржцев – лишь от невнимательности.

Piter.TV вспомнил еще несколько историй, связанных с неадекватным отношением к цветам радуги, и собрал их в один материал.

Про мороженое

Прошлым летом в похожий скандал втянули безобидное детское мороженое от производителя "Чистая линия". А всё потому, что четырехцветные эскимо и пломбир в стаканчике фабрика, на свою беду, назвала "Радугой". Нечистые помыслы производителя "заметила" глава Союза женщин России Екатерина Лахова, на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 июля. На встрече как раз обсуждали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве, вывешенный к одноименному празднику. Лахова заявила, что мороженое и разноцветные рекламные щиты с призывами покупать и пробовать этот продукт пропагандируют нетрадиционные ценности и опасны для детей, поскольку "косвенно, но всё-таки заставляют привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу". Путин на это ответил, что вопрос пропаганды ЛГБТ нуждается в особом контроле. К слову, мороженое окрашено в розовый, салатовый, желтый и лиловый цвета.

Ошарашенные представители компании вину за собой не признали и заявили, что выступают за семейные ценности, а радугой считают только природное явление после дождя. К счастью, радужное мороженое смогло вернуть себе честное имя: Росконтроль выяснил, что продукция никак не влияет на детскую психику и не попирает семейные ценности. А вдобавок признал мороженое вкусным, безопасным и соответствующим ГОСТу, и "Радуга" получила знак Росконтроля и паспорт качества.

Про шторы

В октябре 2019 года петербуржец обратился в полицию, заметив в окне незнакомой квартиры на первом этаже радужные шторы. Сам мужчина и несколько его соседей увидели в украшении детской комнаты пропаганду гомосексуализма и так обеспокоились, что дождались приезда полиции. Правоохранителям действительно пришлось приехать на место с проверкой и заснять проблемные шторы на камеру, но чем закончилась история – неизвестно.

После обеих историй в соцсетях мгновенно расплодились шутки о запрете радуги во всех ее проявлениях. Россияне иронично требовали запретить дисперсию цвета, сказку "Цветик-семицветик", логотип Центральной Избирательной комиссии, ТРК "Радуга" в Петербурге, а также язвили, что сменили ориентацию, просто поглядев на шторы или поев мороженого.

Фото: pexels; ВКонтакте / "Арт-группа "Явь"; "Лента"