  1. Главная
  2. Новости
  3. Тема дня
Сегодня, 14:12
204
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Папа Римский Франциск начал отрицать преступность гомосексуализма

0 0

В Ватикане оценили нетрадиционные отношения как грех.

Папа Римский Франциск начал отрицать преступность гомосексуализма. Соответствующее заявление глава Святого престола католиков сделал в ходе интервью с журналистами информационного издания The Associated Press. Гость из Ватиккана пояснил прессе, что речь в нетрадиционных отношениях идет о грехе. Он призвал милосердно относиться к разведенным людям и гомосексуалистам на планете.

Быть гомосексуалистом - это не преступление. Это не преступление, да, но это грех. Хорошо, но сначала надо провести различие между грехом и преступлением. Также грехом является отсутствие милосердия друг к другу.

Фринциск, понтифик Ватикана

По мнению папы Римского, те национальные законодательства, которые криминализируют гемосексуальность как преступное деяние являются несправедливыми. Он призвал католиков искоренять такие законы. По словам понтифика, в соответствии с учением католицизма гомосексуальные люди совершают "по своей сути порочные" сексуальные акты, однако к таким гражданам следует относиться с уважением.  Франциск добавил, что поднимает вопрос нетрадиционных отношений в общении со своей паствой.

Папа Римский назвал конфликт на Украине "мировой войной".

Фото и видео: Associated Press

Теги: ватикан, гомосексуализм, грех, папа римский, святой престол, франциск
Категории: Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии