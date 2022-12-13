В Ватикане оценили нетрадиционные отношения как грех.

Папа Римский Франциск начал отрицать преступность гомосексуализма. Соответствующее заявление глава Святого престола католиков сделал в ходе интервью с журналистами информационного издания The Associated Press. Гость из Ватиккана пояснил прессе, что речь в нетрадиционных отношениях идет о грехе. Он призвал милосердно относиться к разведенным людям и гомосексуалистам на планете.

Быть гомосексуалистом - это не преступление. Это не преступление, да, но это грех. Хорошо, но сначала надо провести различие между грехом и преступлением. Также грехом является отсутствие милосердия друг к другу. Фринциск, понтифик Ватикана

По мнению папы Римского, те национальные законодательства, которые криминализируют гемосексуальность как преступное деяние являются несправедливыми. Он призвал католиков искоренять такие законы. По словам понтифика, в соответствии с учением католицизма гомосексуальные люди совершают "по своей сути порочные" сексуальные акты, однако к таким гражданам следует относиться с уважением. Франциск добавил, что поднимает вопрос нетрадиционных отношений в общении со своей паствой.

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Фото и видео: Associated Press