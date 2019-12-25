Папа Римский назвал конфликт на Украине "мировой войной"

Он отметил, что не видит окончание конфликта в краткосрочной перспективе.

Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной". Об этом он заявил в интервью испанской газете ABC.

По словам понтифика, сейчас президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направляет к нему одного из своих религиозных советников. Он подчеркнул, что поддерживает связь с украинским лидером и помогает ему. Также папа Римский отметил, что не видит окончание конфликта в краткосрочной перспективе.

Это мировая война. В нее уже вовлечено несколько сторон. Она носит глобальный характер. Папа Римский Франциск

Ранее папа Римский призвал сэкономить на Рождестве в пользу украинцев.

Фото: YouTube / ROME REPORTS in English