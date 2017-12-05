Петербуржец вызвал полицию из-за радужных штор

Он разглядел в украшении детской комнаты пропаганду гомосексуализма.

Неравнодушный горожанин поспешил обратиться в полицию с жалобой на радужные шторы, замеченные им в окне незнакомой квартиры на первом этаже. Соседи увидели в украшении детского интерьера пропаганду гомосексуализма и незамедлительно написали в полицию, которая приехала на место с проверкой.

Пользователи в соцсети отмечают, что у заявителей стоит проверить психическое состояние здоровья, и, высмеивая ситуацию, припоминают все известные логотипы и картинки с изображением радуги, которые "срочно нужно запретить".

Пока горожане видят гомосексуализм в шторах, Piter.TV находит следы зоофилов в сети.

Фото: ВКонтакте