Мой ласковый и нежный. Piter.TV нашел следы зоофилов в сети

Поиск нетрадиционных партнеров обнаружился на сайтах объявлений и в соцсетях.

Piter.TV стало известно о существовании сообществ "ВКонтакте", где люди из разных городов ищут животных. В кратких объявлениях. Речь не идет о добрых руках для бездомных щенков и котят. Пользователи разыскивают себе рогатых и усатых партнеров для сексуальных утех.

Помимо сообществ в соцсети нами найдены и другие способы воплощения не принятых обществом фантазий в сети.

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева одна из первых забила тревогу. Именно она рассказала Piter.TV об объявлении на ресурсе Avito, где, похоже, собака сдавалась во временное сексуальное рабство человека. У самки хаски на фотографии вывернуты наизнанку гениталии, что говорит о невольной опытности животного в подобной деятельности. В объявлении хозяин сообщает о привычках и любимых лакомствах собаки и назначает цену за "ночь" с нетрадиционной партнершей.

"Звать Шарлотта. В основном ведет себя пассивно, проблем с удовлетворением своих желаний не возникнет. Если приставать с играми, то ведет себя покладисто, не рычит. Можно делать с ней все, что пожелают твои желания. Любит колбаски, игрушки резиновые)). Не против и от игрушек из качественной кожи. Также очень обожает чистый белок, ну она в основном его и ест. Продаю в связи с заменой собаки. Ей 3 года, знает много различных команд и поз для хозяина", – говорится в объявлении (орфография автора сохранена).

Некий Сергей Михайлович из Москвы оценивает "услуги" питомца в 5000 рублей. Циничный читатель может это счесть за максимально прямолинейный троллинг.

Однако объявление на сайте уже не найти. Екатерина предполагает, что это заслуга ее волонтеров и других зоозащитников, набросившихся на сайт со звонками.

"Мы написали заявления в Роскомнадзор, прокуратуру, Следком, чтобы по крайней мере сам сервис начал блокировать такие объявления, на это есть надежда. Это не огромная сумма на животных, значит есть и спрос, любой человек за такие деньги может себе это позволить. Другой вопрос, как на это все отреагируют и будут ли блокировать", – говорит зоозащитница.

Дмитриева припоминает 498-й федеральный закон, согласно которому запрещена пропаганда жестокого обращения с животными. Однако сомневается, посчитают ли сегодняшнуюю скользкую историю жестоким обращением: "вдруг собачке самой нравится?".

"Если у нас не хватает законодательной базы, то это все должно ложиться на плечи сервисов", – подытожила Дмитриева.

Мы обратились к "плечам". При нашем звонке в пресс-офис "Авито" его сотрудница сказала, что им "нужно обратиться к службе безопасности" и направить им официальный запрос. Это мы и сделали.

Кроме объявлений на портале волонтеры-зоозащитники нашли сообщество "ВКонтакте", промышляющие похожей деятельностью. В немноголюдных группах люди продают кошек и собак интересующимся, просят поделиться видео "Желательно не с собакой или конём. А то скучно" и даже ищут себе человеческую пару с одинаковыми зооувлечениями. Piter.TV предпринял попытки найти еще несколько подобных групп и нашел менее десятка на похожие темы. Половина из них действующая.

Предполагаем, что из-за порицания обществом зоофилы могли выбрать более "безопасную" площадку для обмена опытом и животными. Возможно, они могли обосноваться в одном из самых "скрытных" месенджеров, защищенных шифрованием. Поэтому "ВКонтакте", скорее всего, находятся лишь остатки подобных сообществ. Мы отправили запрос в пресс-службу соцсети, чтобы узнать о вопросе блокировки групп с таким нетрадиционным контентом.

Фото: скриншот с сайта Avito