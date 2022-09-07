Камеры "Лахта Центра" засняли, как рождается радуга под Петербургом

Камеры, установленные на башне "Лахта Центра", запечатлели появление радуги над Ленобластью. Видеозапись с завораживающим природным явлением разместили в Telegram-канале комплекса.
Появляется при распадении белого света на спектр в капельках воды, скажут прагматики. Дарит красоту и обещает исполнение желаний, отмечают романтики. Радугой стоит поделиться, считает "Лахта Центр".
отмечается в сообщении
Напомним, что радуга возникает при попадании яркого источника света на капли капель воды дождя или тумана. По данным специалистов, спектр радуги непрерывен, а знакомые всем 7 цветов постепенно переходят друг в друга.
Ранее стало известно, сколько нерп спасли в Петербурге волонтеры.
Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр
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