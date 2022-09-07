Камеры "Лахта Центра" засняли, как рождается радуга под Петербургом

Атмосферное явление выглядело особенно эффектно с высоты башни.

Камеры, установленные на башне "Лахта Центра", запечатлели появление радуги над Ленобластью. Видеозапись с завораживающим природным явлением разместили в Telegram-канале комплекса.

Появляется при распадении белого света на спектр в капельках воды, скажут прагматики. Дарит красоту и обещает исполнение желаний, отмечают романтики. Радугой стоит поделиться, считает "Лахта Центр". отмечается в сообщении

Напомним, что радуга возникает при попадании яркого источника света на капли капель воды дождя или тумана. По данным специалистов, спектр радуги непрерывен, а знакомые всем 7 цветов постепенно переходят друг в друга.

Ранее стало известно, сколько нерп спасли в Петербурге волонтеры.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр