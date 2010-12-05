Стало известно, сколько нерп спасли в Петербурге волонтеры

За восемь лет волонтёры Центра спасения ластоногих на территории Водоканала в Репино спасли и вернули в дикую природу более 130 нерп.

Стало известно, что за восемь лет волонтёры Центра спасения ластоногих на территории Водоканала в Репино спасли и вернули в дикую природу более 130 нерп. Об этом рассказали в "Водоканале".

Центр основали Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская в 2014 году в Репино. Отмечается, что сезон 2021 года стал самым продолжительным в истории существования центра. Специалисты спасли 19 ластоногих детёнышей.

Специалисты Фонда и Водоканала регулярно помогают детёнышам ластоногих. Кроме того, они проводят научно- исследовательскую и образовательную работу, направленную на сохранение морских животных в их естественной среде обитания.

Фото: Вконтакте / Водоканал Санкт-Петербурга

