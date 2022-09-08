Видео: медвежонок пробежал на фоне радуги в Приозерском районе

В среду, 7 сентября, водитель и пассажирка проезжающей машины повстречали медвежонка на дороге к поселку Кузнечное в Приозерском районе. Судя по кадрам с места событий в соцсетях, малыш спешил обратно в чащу и ловко перебежал дорогу.
Медвежонок проскочил через ограждение прямо перед машиной. Необычное появление лесного гостя сопровождалось яркой радугой.
Сам косолапый не обратил внимания на радужный столб, зато им могли полюбоваться находящиеся в машине люди.
Ранее мы сообщили о том, что котёнок три часа путешествовал под капотом машины петербурженки.
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