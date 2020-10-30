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На доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова
Сегодня, 7:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова

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Бывший полузащитник "Зенита", который сейчас играет за "Краснодар", изображен в полный рост.

На фасаде одного из домов в Кингисеппе появился гигантский портрет футболиста Алексея Ионова. Об этом сообщили в группе города в соцсети "ВКонтакте".

Гигантский портрет спортсмена нарисовали на доме №14 по Крикковскому шоссе. Бывший полузащитник "Зенита", который сейчас играет за "Краснодар", изображен в полный рост с мячом. На нем красно-белая форма сборной России по футболу.

Именно Алексея Ионова нарисовали в полный рост на доме в Кингесеппе не случайно. Футболист родился в этом городе. Работу выполнили художники московской студии "Артальянс".

Ранее на Лиговском арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс".

Фото: ВКонтакте / Кингисепп | KNG

Теги: алексей ионов, рисунок
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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