На доме в Кингисеппе нарисовали гигантский портрет футболиста Ионова

Бывший полузащитник "Зенита", который сейчас играет за "Краснодар", изображен в полный рост.

На фасаде одного из домов в Кингисеппе появился гигантский портрет футболиста Алексея Ионова. Об этом сообщили в группе города в соцсети "ВКонтакте".

Гигантский портрет спортсмена нарисовали на доме №14 по Крикковскому шоссе. Бывший полузащитник "Зенита", который сейчас играет за "Краснодар", изображен в полный рост с мячом. На нем красно-белая форма сборной России по футболу.

Именно Алексея Ионова нарисовали в полный рост на доме в Кингесеппе не случайно. Футболист родился в этом городе. Работу выполнили художники московской студии "Артальянс".

Ранее на Лиговском арт-группа "Явь" презентовала новую работу "Стресс".

Фото: ВКонтакте / Кингисепп | KNG