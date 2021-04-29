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Гол Ионова в ворота "Зенита" признали лучшим в апреле в РПЛ

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За него проголосовали эксперты лиги и канала "Матч Премьер".

Гол полузащитника "Краснодара" Алексея Ионова в ворота "Зенита" признали лучшим в апреле в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт турнира.

17 апреля в рамках 26-го тура РПЛ "Краснодар" и "Зенит" сыграли вничью - 2:2. Алексей Ионов оформил дубль в ворота сине-бело-голубых. Эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" проголосовали за второй мяч полузащитника "быков". Болельщики выбрали лучшим гол игрока "Локомотива" Рифата Жемалетдинова в ворота "Ротора".

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом матче полуфинала ЛЧ.

Видео: Twitter / Тинькофф Российская Премьер-Лига

Теги: алексей ионов, российская премьер-лига, фк зенит, фк краснодар
Категории: Футбол в России и Европе, Зенит, Спорт, Лента новостей,

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