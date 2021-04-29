"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом матче полуфинала ЛЧ

Игра завершилась со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча англичан с французами завершилась с результатом 2:1. "МС""вышли на футбольное поле в рамках гостевой игры.

Забитыми голами в ворота соперников на 64 и 71 минутах матча отличились спортсмены Кевин Де Брёйне и Рияд Марез. При этом нападающий Де Брёйне стал четвертым игроком, который смог реализовать гол в ворота ПСЖ в трех подряд матчах Лиги чемпионов. Ранее это удавалось только Лионелю Месси, Маркусу Рэшфорду и Неймару. Со стороны проигравшего клуба голом отметился на 15 минуте Маркиньос. Защитник из Бразилии стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, забившим мяч в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов два сезона подряд.

В рамках матча с футбольного поля был удален полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе. Это произошло на 77 минуте игры. Сенегалец получил две красные карточки в течение одного сезона ЛЧ.

Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги.

Видео: Youtube/Champions League on CBS Sports