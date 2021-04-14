ПСЖ проиграл "Баварии", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Ответная игра завершилась со счетом 0:1 в пользу немцев.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на домашнем поле проиграл немецкой"Баварии". Ответная игра завершилась со счетом 0:1 в рамках четвертьфинала турнира. Единственным голом отметился на 40-ой минуте встречи Эрик Шупо-Мотинг. Напомним, что первый матч прошел с результатом 3:2 в пользу ПСЖ. По количеству набранных голов в полуфинал соревнования проходят французы.

Ранее ПСЖ и "Бавария" встречались в финале Лиги чемпионов в прошлом сезон. немцы обошли французов со счетом 1:0. В полуфинале текущего сезона лиги чемпионов ПСЖ встретится с лидером противостояния между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда. Команды сыграют друг с другом 14 апреля. Ранее "Манчестер Сити" выиграл со счетом 2:1.

Первые матчи полуфинала ЛЧ-2021 состоятся 27 и 28 апреля, а ответные игры запланированы на 4 и 5 мая.

"Челси" вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Видео: BT Sport