Ответная игра с "Порту" завершилась со счетом 1:0.

"Челси" вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Английский футбольный клуб обыграл на поле португальскую команду "Порту". Игра завершилась со счетом 1:0. На 94 минуте отличился спортсмен по имени Мехди Тареми.

Напомним, что первый матч между командами закончился победой "Челси" с результатом 2:0. Оба раза игры проводились на территории Испании, в Севилье из-за введенных из-за пандемии ограничений. Британский клуб вышел в полуфинал соревнования впервые с сезона 2013/2014 годов.

В настоящее время известно, что в 1/2 финала "Челси" сыграет с победителем противостояния испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". Клубы проведут ответную игру 14 апреля. Первый матч прошел со счетом 3:1 в пользу Мадрида.

"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / UEFA CHAMPION LEAGUE 2021