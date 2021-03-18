Лондонский клуб обыграл в домашнем матче "Атлетико" из Мадрида.

"Челси" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В рамках ответной игры 1/8 финала турнира лондонска футбольная команда обошла на домашнем поле мадридский "Атлетико". Встреча завершилась с результатом 2:0.

Голами отличились на 34 и 90+4 минутах матча Хаким Зиеш и Эмерсон. Также результативной передачей отметился спортсмен по имени Тимо Вернер. За все проведенные игры во всех соревнованиях он получил 17 очков (10 голов и семь голевых передач). Такой показатель является самым большим среди всех футболистов из "Челси.

На 82-й минуте матча с поля был удален защитник "Атлетико" Стефан Савич.

Напомним, что прошлый матч "Челси" против "Атлетико" завершился со счетом 1:0 в пользу британцев. Новый противник клуба в рамках турнира будет определен по итогам жеребьевки, которая запланирована на 19 марта. Ранее в четвертьфинал вышли соревнования вышли "Бавария", "Боруссия", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Порту".

Видео: Youtube/UEFA Champions League FC