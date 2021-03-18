"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенский клуб обыграл на поле римский "Лацио".

"Бавария" обыграла "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команды встретились в рамках ответной игры. На домашнем поле мюнхенский футбольный клуб обошел по очкам римский. Встреча завершилась со счетом 2:1.В прошлый раз победу также одержала "Бавария" с результатом 4:1.

В составе команды победителей на 33 и 73 минутах голами отличились Роберт Левандовский (пенальти) и Эрик Шупо-Мотинг. Единственный мяч в ворота соперников от "Лацио" забил на 82 минуте Марко Пароло.

Напомним, что новый соперник "Баварии" по 1/4 финала определится в результате жеребьевки. Она запланирована на 19 марта.

"Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Видео: YT / MOMENTOS FUTEBOL