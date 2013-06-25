"Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Игра закончилась со счетом 2:0.

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды встретились в рамках ответной игры. Матч завершился с результатом 2:0 в пользу англичан. Голами на 12 и 18 минутах отметились Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган.

Игру обслуживала бригада футбольных арбитров во главе с Сергеем Карасевым. "МЮ" восьмой раз подряд достигает отметки в сотню забитых голов в рамках турниров.

Напомним, что первый матч также закончился в пользу "МЮ" со счетом 2:0. Благодаря этому клуб вышел в четвертьфинал турнира.

"Реал" обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Видео: Youtube/FC REAL MADRID 2021