"Реал" обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Футбольный клуб Испании "Реал" обыграл в домашнем матче итальянскую "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча завершилась с результатом 3:1. В составе команды-победителей голами отметились на 34, 59 и 84 минуте Карим Бензема, Серхио Рамос (реализовал пенальти) и Марко Асенсио. Мяч в ворота "Реала" забил на 83 минуте спортсмен "Атланты" Луис Муриэль.

Стоит уточнить, что полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на футбольное поле в рамках замены. Он появился на 84 минуте вместо Луиса Муриэля. Спортсмен впервые сыграл в плей-офф ЛЧ.

Напомним, что первый матч между командами также завершился победой "Реала". Испанцы выиграли у итальянцев со счетом 1:0.

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче АПЛ.

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