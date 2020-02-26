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"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче АПЛ
Сегодня, 9:38
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lesjasap

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче АПЛ

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Счет игры составил 3:1 в пользу хозяев.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. Встреча между командами состоялась вечером 21 февраля. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голами отличились спортсмены Маркус Решфорд, Дэниел Джеймс и Бруну Фернандеш. Последний смог реализовать пенальти.

В настоящее время клуб "Манчестер Юнайтед" имеет в арсенале 49 очков. Он занимает второе место в турнирной таблице. "Ньюкасл" имеет в активе 25 очков, которые позволили ему находиться на 17-ом месте рейтинга.

В следующий раз футболисты "Манчестер Юнайтед" выйдут на поле 28 февраля. Они сыграют в рамках выездной встречи против "Челси". Днем раньше "Ньюкасл" днем на домашнем стадионе примет "Вулверхэмптон".

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Фото: Pixabay.com

Теги: английская премьер-лига, манчестер юнайтед, ньюкасл
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