  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы
Сегодня, 8:13
52
lesjasap

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы

0 0

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" из Испании в матче Лиги Европы. Команды встретились на поле в рамках матча 1/16 финала турнира. Игра закончилась со счетом 4:0. 

Дублем по ходу игры отметился спортсмен Бруну Фернандеш. Он забил в ворота соперника на 27 и 57 минутах встречи. По одному голу забили его сокомандники Маркус Рэшфорд и Дэниел Джеймс (на 64 и 90 минутах соответственно). Известно, что англичане играли на выезде. Для клуба данная победа стала крупнейшей за все время выступлений против испанцев на еврокубках. Ответный матч состоится 25 февраля в Великобритании.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" является победителем Лиги Европы 2017 года. 

"Челси" выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место в АПЛ.

Фото: Pixabay.com

Теги: лига европы, манчестер юнайтед, реал сосьедад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии