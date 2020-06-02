"Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" из Испании в матче Лиги Европы. Команды встретились на поле в рамках матча 1/16 финала турнира. Игра закончилась со счетом 4:0.

Дублем по ходу игры отметился спортсмен Бруну Фернандеш. Он забил в ворота соперника на 27 и 57 минутах встречи. По одному голу забили его сокомандники Маркус Рэшфорд и Дэниел Джеймс (на 64 и 90 минутах соответственно). Известно, что англичане играли на выезде. Для клуба данная победа стала крупнейшей за все время выступлений против испанцев на еврокубках. Ответный матч состоится 25 февраля в Великобритании.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" является победителем Лиги Европы 2017 года.

"Челси" выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место в АПЛ.

Фото: Pixabay.com