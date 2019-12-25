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"Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре с середняком АПЛ
Сегодня, 8:07
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lesjasap

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре с середняком АПЛ

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Встреча на футбольном поле завершилась вничью.

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре с середняком в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги. На выездном мачте клуб сыграл против команды "Кристал Пэлас". Встреча завершилась вничью, со счетом 0:0. 

Таким образом "МЮ" имеет в активе 51 очко. Такой результат дает команде второе место в рейтинге турнира. В активе "Кристал Пэлас" сейчас находится 34 очка. Клуб располагается на 13-ой позиции списка. В следующий раз "Манчестер Юнайтед" выйдет на футбольное поле 7 марта против "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" в тот же день на выездном матче встретятся с "Тоттенхэмом".

"Манчестер Сити" выиграл 15-й матч подряд в АПЛ.

Фото: Pixabay.com

Теги: английская премьер-лига, манчестер юнайтед
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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