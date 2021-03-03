"Манчестер Сити" выиграл 15-й матч подряд в АПЛ

Встреча против "Вулверхэмптона" завершилась со счетом 4:1.

Клуб "Манчестер Сити" выиграл 15-й матч подряд в Английской футбольной лиге. Команда в рамках 29-го тура АПЛ обыграла на домашнем поле "Вулверхэмптон". Встреча состоялась 2 марта. Она завершилась с результатом 4:1 в пользу хозяев.

Отличился Габриэл Жезус, который дважды попал мячом в ворота соперников. Также стоит отметить Рияда Мареза. Также забил Леандер Дендонкер. Со стороны гостей мяч забил Конор Коуди.

В настоящее время "Манчестер Сити" имеет в арсенале 65 очков. Клуб утвердил свое лидерство в рейтинговой таблице. У"Вулверхэмптона" имеется 34 очка. В настоящее время команда находится на 12-й позиции.

В следующий раз "Манчестер Сити" выйдет на футбольное поле 7 марта на домашнем стадионе. "Вулверхэмптон" 6 марта на чужом поле сыграет с "Астон Виллой".

"Ливерпуль" впервые с 1984 года проиграл "Брайтону" в АПЛ.

Видео: YT / BT Sport