"Барселона" впервые с 2007 года не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ

Игра с ПСЖ завершилась со счетом 1:1.

"Барселона" впервые с 2007 года не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. С результатом 1:1 клуб сыграл против французской команды ПСЖ на домашнем поле. Игра стала для испанцев ответной.

У "Барселоны" голом отметился на 31 минуте Килиан Мбаппе, у гостей на 37 минуте отличился Лионель Месси. К первому тайму была добавлена третья минута, в ходе которой Месси не смог реализовать пенальти. Для аргентинца данный случай стал первым с 2015 года. Ранее он восемь раз успешно реализовывал пенальти.

Напомним, что"Барселона" и ПСЖ провели 13-й матч друг против друга. Пять раз победу одерживали испанцы, четыре раза - ПСЖ, а три матча закончились ничьей.

"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Видео: YouTube / BARCELONA C1 2021