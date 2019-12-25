Игра завершилась со счетом 3:2.

"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Итальянский футбольный клуб на домашнем поле за счет дополнительного времени обошел противника. Встреча завершилась с результатом 3:2. В составе команды победителей гол на 117 минуте забил Адриен Рабьо. Сразу два спортсмена смогли реализовать по дублю. На 49 и 63 минутах матча заслуга принадлежит Федерико Кьезе из "Порту", а на 19 и 115 - Сержиу Оливейра из "Ювентуса".

Напомним, что первый матч завершился победой "Порту" дома со счетом 2:1. Из-за большего числа забитых мячей на выезде в четвертьфинале оказался португальский клуб. "Ювентус" второй сезон подряд не может преодолеть первый раунд плей-офф ЛЧ.

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