Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги

Члены Суперлиги не смогут выступать в других матчах в течение всего турнира.

12 европейских ведущих футбольных клубов сообщили о создании Суперлиги. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на пресс-релиз организации.

Своё участие подтвердили шесть английских клубов. Среди них такие команды как "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Также в Суперлиге примут участие итальянские клубы – "Ювентус", "Милан" и "Интер", а также испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

Отмечается, что члены Суперлиги не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.

Двенадцать "топовых" клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира под названием Суперлига. из сообщения пресс-службы организации

В пресс-службе отметили, что перед началом первого сезона к числу Суперлиги присоединятся ещё три клуба. Всего планируется участие двадцати команд, каждая их которых получит до 350 миллионов евро.

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Видео: Twitter / @RobHarris