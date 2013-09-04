Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги

12 европейских ведущих футбольных клубов сообщили о создании Суперлиги. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на пресс-релиз организации.
Своё участие подтвердили шесть английских клубов. Среди них такие команды как "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Также в Суперлиге примут участие итальянские клубы – "Ювентус", "Милан" и "Интер", а также испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
Отмечается, что члены Суперлиги не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.
Двенадцать "топовых" клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира под названием Суперлига.
из сообщения пресс-службы организации
В пресс-службе отметили, что перед началом первого сезона к числу Суперлиги присоединятся ещё три клуба. Всего планируется участие двадцати команд, каждая их которых получит до 350 миллионов евро.
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Видео: Twitter / @RobHarris
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