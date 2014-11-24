Комментатор Орлов заявил, что не болеет за "Зенит"

Геннадий Орлов предпочитает "красивый футбол".

В субботу, 17 апреля, Геннадий Орлов, журналист, спортивный комментатор заявил, что не болеет за питерскую команду "Зенит". Об этом он рассказал в интервью "Школе спортивной журналистики Шмурнова и Рабинера". Орлов рассказал, что не является фанатом и болельщиком "Зенита", однако хочет, чтобы команда побеждала, потому что комментатор - петербуржец. Он выступает за "красивый футбол".

"Но я же из Петербурга, все равно я хочу чтобы "Зенит" побеждал — естественно, я же здесь живу, как без этого?", - говорит Геннадий Орлов.

Геннадий Орлов - советский и российский спортивный журналист, в прошлом — футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Больше известен как спортивный телекомментатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии "ТЭФИ" 2008 года.

Фото: pikabu.ru