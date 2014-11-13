Российский футбольный союз поможет Ленобласти развивать футбол и строить спортобъекты

В первую очередь стороны решили развивать массовый и детский футбол.

Ленобласть начала сотрудничать с Министерством порта России и Российским футбольным союзом (РФС), новые партнеры помогут региону развивать футбол и строить спортивные объекты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко, президент РФС Александр Дюков и президент областной спортивной федерации футбола Игорь Левит. В первую очередь стороны решили развивать массовый и детский футбол и создать сеть любительских клубов, где будут проходить областные чемпионаты. Местная команда "Ленинградец" стремится выйти в первую лигу, поэтому большинство проектов будет сделано специально под нее. Также решено реконструировать в Шлиссельбурге исторический стадион и создать в области секции по футболу для девочек и Детский футбольный центр.

До конца 2024 года по подписанному соглашению Ленобласть получит больше тренеров и сможет модернизировать систему подготовки спортивного резерва и развить в регионе клубный футбол.

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Фото: Piter.TV