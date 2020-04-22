Размер холста полтора на два метра.

В Петербурге дети нарисовали большую открытку для космонавтов на МКС. Размер холста полтора на два метра. Так они решили поздравить космонавтов с 60-летием полёта Гагарина в космос. В работе приняли участие несколько десятков юных посетителей петербургского планетария под руководством художницы Валерии Лошак.

Я благодарна всем, кто сегодня присоединился к созданию нашей космической открытки-картины. Жаль, конечно, что нельзя оригинал отправить на МКС. Валерия Лошак, художница

Для космонавтов на МКС будет сделана уменьшенная копия. А монументальная картина останется в планетарии.

В Волхове пройдет мотопробег в честь Дня космонавтики.

Фото: Валерия Лошак