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В Петербурге дети нарисовали большую открытку для космонавтов на МКС
Сегодня, 15:56
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nastya960

В Петербурге дети нарисовали большую открытку для космонавтов на МКС

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Размер холста полтора на два метра.

В Петербурге дети нарисовали большую открытку для космонавтов на МКС. Размер холста полтора на два метра. Так они решили поздравить космонавтов с 60-летием полёта Гагарина в космос. В работе приняли участие несколько десятков юных посетителей петербургского планетария под руководством художницы Валерии Лошак. 

Я благодарна всем, кто сегодня присоединился к созданию нашей космической открытки-картины. Жаль, конечно, что нельзя оригинал отправить на МКС.

Валерия Лошак, художница

Для космонавтов на МКС будет сделана уменьшенная копия. А монументальная картина останется в планетарии. 

В Волхове пройдет мотопробег в честь Дня космонавтики.

Фото: Валерия Лошак

Теги: валерия лошак, мкс, рисунок
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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