Художник рассказал, как рисует советские фильмы в жанре аниме

На один рисунок он тратит от двух до трех часов.

Художник Дмитрий Грозов рассказал о том, как стилизует советские фильмы под аниме. Идея родилась из простой шутки о том, что это несовместимые вещи. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".

Художник рисует только определенные, известные кадры. Полноценных советских фильмов в стиле аниме Дмитрий Грозов пока не планирует. Кадры останутся кадрами. На один рисунок он тратит от двух до трех часов, работы в его социальных сетях публикуются каждый день. При этом стилизация фильмов под аниме не нарушает авторских прав.

Ранее в Измайловском саду установили новый арт-объект. Инсталляция представляет собой "парящий" куб с копией маски, которую надевает актер, получивший главную роль в спектакле "Кабала Святош / Мольер".

Фото: Вконтакте / ΛHRIMΛN aka Дмитрий Грозов