В Измайловском саду установили новый арт-объект

Инсталляция представляет собой "парящий" куб с копией маски, которую надевает актер, получивший главную роль в спектакле "Кабала Святош / Мольер".

В Измайловском саду открыли новый арт-объект, посвященный фестивалю "Петербург. Пространство Мольера". Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке.

Проект представляет собой "парящий" куб с копией маски, которую надевает актер, получивший главную роль в спектакле "Кабала Святош / Мольер".

Такую же инсталляцию установили в фойе Большой сцены театра. Идею проекта предложил художник Владимир Ванин.

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Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке