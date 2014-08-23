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В Измайловском саду установили новый арт-объект
Сегодня, 17:27
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В Измайловском саду установили новый арт-объект

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Инсталляция представляет собой "парящий" куб с копией маски, которую надевает актер, получивший главную роль в спектакле "Кабала Святош / Мольер". 

В Измайловском саду открыли новый арт-объект, посвященный фестивалю "Петербург. Пространство Мольера". Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке. 

Проект представляет собой "парящий" куб с копией маски, которую надевает актер, получивший главную роль в спектакле "Кабала Святош / Мольер". 

Такую же инсталляцию установили в фойе Большой сцены театра. Идею проекта предложил художник Владимир Ванин. 

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Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке

Теги: арт-объект, измайловский сад, искусство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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