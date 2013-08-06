В Петербурге задержали акциониста Павла Крисевича

Вместе с акционоистом задержали активистку Анастасию Михайлову.

В воскресенье, 2 мая, задержали акциониста Павла Крисевича за проведение несогласованной выставки картин у памятника Пушкину на площади Искусств. Об этом сообщил ТАСС.

На Крисевича составили протокол "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Ему грозит арест до 30 суток, штраф в размере до 300 тыс. рублей или до 200 часов обязательных работ. По словам адвоката Луизы Магомедовой, суд назначен на понедельник, 3 мая.

Вместе с акционоистом задержали активистку Анастасию Михайлову, на которую также составили протокол "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". По данной статье ей грозит арест до 10 суток или до 30 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что днем 2 мая художник-акционист Павел Крисевич решил провести у памятника Пушкину на площади Искусств выставку картин в поддержку политзаключенных. У памятника для прохожих были выставлены мольберты с картинами, посвященные теме политических преследований. Сама акция не продлилась и пяти минут, потому что ее прервали полицейские.

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Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА

