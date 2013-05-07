Вышел трейлер экранизации романа Евгения Замятина "Мы"

События фильма происходят в будущем, люди живут в Едином Государстве. У каждого – свой номер и униформа, и правительство определяет для каждого полового партнера.

Вышел трейлер антиутопии "Мы", снятой по одноименному роману Евгения Замятина. Ролик опубликовали на YouTube-канале Big Cinema.

События фильма происходят в будущем, люди живут в Едином Государстве. У каждого – свой номер и униформа, и правительство определяет для каждого полового партнера. Инженер Д-503 доволен своей жизнью, пока он не встречает девушку I-330. Мужчина влюбляется и узнает, что в их мире есть те, кому не нравится установленный порядок.

Режиссер фильма – Гамлет Дульян. В фильме снялись Егор Корешков, Елена Подкаминская, Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и др. В российский прокат лента выйдет осенью 2021 года.

Ранее голливудские актеры из фильма "Черная вдова" пригласили россиян на шашлыки.

Видео: YouTube / Big Cinema