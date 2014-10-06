Ида Галич приняла участие в петербургском перформансе

Она стала ведущей шоу-перформанса. Мероприятие проходило 26 ноября в "Галерее".

Накануне, 26 ноября, блогер Ида Галич проводила в центре Петербурга перформанс-испытание. В ТРЦ "Галерея" ведущая закрыла в стеклянном кубе вайнеров Андрея Борисова и Юлию Поломину. Им предстояло выполнять различные задания в закрытом пространстве. В кубе тиктокеры провели 10 часов.

Куб был разделен на четыре зоны: музыкальную, адскую кухню, комнату страха и гардеробную. За блогерами следили жители города.

Ведущая Ида Галич прокомментировала событие в своем блоге. Она призналась, что обожает вести мероприятия в Петербурге, потому что в Северной столице особая атмосфера.

Ранее на Piter.tv: на "Газпром-Арене" 27 ноября откроется резиденция Деда Мороза.

Фото: Телеграм / IdaGalich