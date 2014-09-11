На "Газпром-Арене" 27 ноября откроется резиденция Деда Мороза

Уже завтра, 27 ноября, на "Газпром-Арене" перед матчем "Зенит" - "Спартак" состоится открытие резиденции Деда Мороза. Главный волшебник зимы пообщается с каждым болельщиком. Фанаты смогут загадать желание и сделать снимки в фотозоне. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голыбых.
На праздничном променаде болельщики смогут послушать новогодние хиты в живом исполнении. Также для горожан подготовили театрализованные представления и танцевальные выступления.
Для юных фанатов футбола на территории Детского банка проведут творческие мастер-классы. На стадионе откроется уличный фудкорт. В меню — шаверма, согревающие напитки и шашлык из разных видов мяса.
Ранее на Piter.tv: У флагштока "Зенит" открылся каток.
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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