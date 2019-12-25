У флагштока "Зенит" 24 ноября откроется каток

Это две площадки на 2900 квадратных метров, соединенные двумя ледовыми дорожками.

В четверг, 24 ноября, состоится официальное открытие катка на берегу Финского залива, у флагштока "Зенит". Это две площадки на 2900 квадратных метров, соединенные двумя ледовыми дорожками. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

С 25 ноября каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. По будням до 17:00 можно кататься бесплатно. В остальное время стоимость билета колеблется от 300 до 450 рублей в час. Дети от 3 до 7 лет со взрослыми с билетами могут кататься на катке бесплатно.

На территории будут также работать раздевалки, прокат коньков (со следующей недели) и фуд-траки, в декабре откроются теплые кафе-павильоны.

Каток на Елагином острове откроется 1 декабря.

Фото: Telegram / Пиотровский Online