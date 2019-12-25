Каток на Елагином острове откроется 1 декабря

Он будет самым большим в городе.

Каток на Конюшенной площади начнет работать во второй половине декабре. Другой каток в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове откроется уже 1 декабря. Об этом 21 ноября рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

На Елагином острове зальют искусственный каток, как и в прошлом году. И он будет самым большим в городе.

В прошлом году каток на Елагином обновил формат работы и стал платным. В парке отвели под площадку для катания на коньках 4 тыс. м2. При этом искусственный каток был рассчитан на работу даже при плюсовой температуре. Вместе с оборудованием и украшениями на этот проект потратили почти 80 млн рублей.

Фото: Telegram / Пиотровский Online