Глава Петростата Кукушкин впервые выступит в петербургском ЗакСе

Депутаты рассчитывают получить от него сравнительную характеристику уровня экономического развития города, данные о номинальной и средней заработной плате, а также показатели доходов самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Комитет Законодательного собрания Петербурга по законодательству предложил пригласить главу Петростата Александра Кукушкина выступить на пленарном заседании. Как сообщила пресс-служба городского парламента, такое приглашение поступило впервые в истории ЗакСа, и предложенная дата доклада — 30 апреля.

Проект постановления о приглашении Кукушкина рассматривался на недавнем заседании комитета. Депутаты рассчитывают получить от него сравнительную характеристику уровня экономического развития города, данные о номинальной и средней заработной плате, а также показатели доходов самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Спикер ЗакСа Александр Бельский высказался в поддержку инициативы, назвав её началом новой традиции. Он подчеркнул значимость статистических данных для эффективного управления и указал на необходимость правильного формулирования запросов. Председатель также отметил, что информация, предоставленная главой Петростата, окажется полезной при разработке проекта городского бюджета на 2026 год.

Недавно депутаты ЗакСа выслушали ежегодный доклад уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной, которая была переизбрана на эту должность две недели назад. В своём выступлении детский омбудсмен затронула проблемы травли и насилия среди детей, а также предложила парламентариям пройти тестирование на цифровую зависимость.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском ЗакСе предложили запретить детям чиновников учиться в недружественных странах.

Фото: 78.rosstat.gov.ru